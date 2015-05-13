Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NRatio_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador NRatio_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha aparte, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador NRatio con un marco temporal fijo.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador NRatio.mq5.
Fig.1. Indicador NRatio_Signal
