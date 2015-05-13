Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NRatioSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 850
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Rosh
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador NRatio.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1. Indicador NRatioSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12593
El experto Exp_TrendlessAG_Hist está construido en base a las señales del indicador de tendencia TrendlessAG_Hist.TrendlessAG_Hist
Indicador de ausencia de tendencia (según el libro "Comerciar utilizando los niveles de DiNapoli"), realizado en forma de histograma de color.
El experto Exp_NRatioSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas NRatioSign.NRatio_Signal
El indicador NRatio_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador NRatio con un marco temporal fijado.