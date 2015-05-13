CodeBaseSecciones
NRatioSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Rosh

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador NRatio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador NRatioSign

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

El experto Exp_TrendlessAG_Hist está construido en base a las señales del indicador de tendencia TrendlessAG_Hist.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Indicador de ausencia de tendencia (según el libro "Comerciar utilizando los niveles de DiNapoli"), realizado en forma de histograma de color.

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

El experto Exp_NRatioSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas NRatioSign.

NRatio_Signal NRatio_Signal

El indicador NRatio_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador NRatio con un marco temporal fijado.