Autor real:

Rosh

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador NRatio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1. Indicador NRatioSign