NRatio_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
1763
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор NRatio_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора NRatio с фиксированным таймфреймом.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRatio.mq5.
Рис.1. Индикатор NRatio_Signal
