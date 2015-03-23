CodeBaseРазделы
Индикаторы

NRatio_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор NRatio_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора NRatio с фиксированным таймфреймом.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRatio.mq5.

Рис.1. Индикатор NRatio_Signal

NRatioSign NRatioSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора NRatio.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Индикатор бестрендовости (по книге "Торговля с применением уровней ДиНаполи"), выполненный в виде цветной гистограммы.

AFL_Winner AFL_Winner

Индикатор ALF Winner служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.

Risk Manager Risk Manager

Советник осуществляет контроль и ограничение общего дневного убытка на счете, а также убытка в каждой сделке. Присутствует трейлинг-стоп прибыли по счету.