AFL_Winner - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Andrey Voytenko

El indicador ALF Winner sirve para determinar el cambio de tendencia conforme a los segmentos característicos de viraje formados del indicador en las zonas -50/+50.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

