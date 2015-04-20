Participe de nossa página de fãs
O indicador NRatio_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador NRatio com um timeframe fixo.
O indicador necessita que o arquivo do indicador NRatio.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador NRatio_Signal
O Expert Advisor Exp_NRatioSign é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador NRatioSign.NRatioSign
Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador NRatio.
O indicador AFL Winner identifica a mudança de uma tendência pelo volume de negócios estabelecidos através dos níveis -50/+50.AFL_Winner_Cloud_HTF
O indicador AFL_Winner com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.