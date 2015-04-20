CodeBaseSeções
NRatio_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador NRatio_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador NRatio com um timeframe fixo.

O indicador necessita que o arquivo do indicador NRatio.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador NRatio_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12595

