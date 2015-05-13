CodeBaseSecciones
Indicadores

AFL_Winner_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador AFL_Winner con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador AFL_Winner.mq5.

Fig. 1. Indicador AFL_Winner_Cloud_HTF

AFL_Winner AFL_Winner

El indicador ALF Winner sirve para determinar el cambio de tendencia conforme a los segmentos característicos de viraje formados del indicador en las zonas -50/+50.

NRatio_Signal NRatio_Signal

El indicador NRatio_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador NRatio con un marco temporal fijado.

ForexProfitBoost_2nb ForexProfitBoost_2nb

Indicador de tendencia en base a dos medias móviles y a las franjas de Bollinger, realizado en forma de histograma de color.

ForexProfitBoost_2nb_HTF ForexProfitBoost_2nb_HTF

Indicador ForexProfitBoost_2nb con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.