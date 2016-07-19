CodeBaseKategorien
NRatio_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der NRatio_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators NRatio mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRatio.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der NRatio_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12595

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.

NRatioSign NRatioSign

Ein Signalindikator, der einen Algorithmus basierend auf Überverkauft- und Überkauft-Levels des NRatio Indikators verwendet.

AFL_Winner AFL_Winner

Der ALF Winner Indikator identifiziert einen Trendwechsel durch etablierte Umkehrzonen bei -50/+50 Levels.

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

Der AFL_Winner Indikator mit der Möglichkeit einen Zeitrahmen zu bestimmen.