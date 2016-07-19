und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRatio_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- 705
Der NRatio_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators NRatio mit einem festen Zeitrahmen.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRatio.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der NRatio_Signal Indikator
