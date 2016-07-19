Der NRatio_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators NRatio mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRatio.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der NRatio_Signal Indikator