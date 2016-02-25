無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRatio_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 745
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
The NRatio_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。 一定の時間枠を使った NRatio インディケータに生成された値が使われます。
このインディケータは NRatio.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１NRatio_Signal インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12595
Exp_NRatioSign
Exp_NRatioSign Expert Adviser は NRatioSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。NRatioSign
NRatio インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ
AFL_Winner
The ALF Winner インディケータは-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。AFL_Winner_Cloud_HTF
時間枠選択オプションを含む AFL_Winner インディケータ