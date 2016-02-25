コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRatio_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
745
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
nratio.mq5 (9.15 KB) ビュー
nratio_signal.mq5 (15.6 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

The NRatio_Signal インディケータは別の幅の狭いウィンドウで、現在のトレンドに関する情報を2色の直線、シグナルに関する情報を色のついた星として表示します。 一定の時間枠を使った NRatio インディケータに生成された値が使われます。

このインディケータは NRatio.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１NRatio_Signal インディケータ

図１NRatio_Signal インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12595

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Exp_NRatioSign Expert Adviser は NRatioSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

NRatioSign NRatioSign

NRatio インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ

AFL_Winner AFL_Winner

The ALF Winner インディケータは-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

時間枠選択オプションを含む AFL_Winner インディケータ