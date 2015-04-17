此 NRatio_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用来自固定时间帧的 NRatio 指标生成的数值。

此指标需要 NRatio.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 NRatio_Signal