请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 NRatio_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用来自固定时间帧的 NRatio 指标生成的数值。
此指标需要 NRatio.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 NRatio_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12595
NRatioSign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 NRatio 指标的超卖和超买级别交叉。Exp_TrendlessAG_Hist
这款 Exp_TrendlessAG_Hist EA 基于 TrendlessAG_Hist 趋势指标生成的信号。
AFL_Winner
此 ALF Winner 指标通过建立在 -50/+50 级别的翻转区域识别趋势变化。AFL_Winner_Cloud_HTF
此 AFL_Winner 指标在输入参数中有时间帧选项。