Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_NRatioSign - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 946
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El experto Exp_NRatioSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas NRatioSign.
La señal de ejecución de operaciones se forma al cruzarse los niveles de sobrecompra o sobreventa del indicador, determinados en los parámetros de entrada del experto:
input uint HLR_UpLevel=80; // Nivel de sobrecompra input uint HLR_DnLevel=20; // Nivel de sobreventa
Hay dos algoritmos para la ejecución de operaciones, determinadas por los parámetros de entrada del experto:
input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // Algoritmo de ruptura
- Algoritmo de ejecución de operaciones en las zonas de sobreventa o sobrecompra;
- Algoritmo de ejecución de operaciones desde las zonas de sobreventa o sobrecompra.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador NRatioSign.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en EURUSD H6:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12594
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador NRatio.Exp_TrendlessAG_Hist
El experto Exp_TrendlessAG_Hist está construido en base a las señales del indicador de tendencia TrendlessAG_Hist.
El indicador NRatio_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador NRatio con un marco temporal fijado.AFL_Winner
El indicador ALF Winner sirve para determinar el cambio de tendencia conforme a los segmentos característicos de viraje formados del indicador en las zonas -50/+50.