Exp_NRatioSign - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
946
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
exp_nratiosign.mq5 (9.77 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
nratiosign.mq5 (12.53 KB) ver
El experto Exp_NRatioSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas NRatioSign.

La señal de ejecución de operaciones se forma al cruzarse los niveles de sobrecompra o sobreventa del indicador, determinados en los parámetros de entrada del experto:

input uint HLR_UpLevel=80;         // Nivel de sobrecompra
input uint HLR_DnLevel=20;         // Nivel de sobreventa

Hay dos algoritmos para la ejecución de operaciones, determinadas por los parámetros de entrada del experto:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;    // Algoritmo de ruptura
  1. Algoritmo de ejecución de operaciones en las zonas de sobreventa o sobrecompra;
  2. Algoritmo de ejecución de operaciones desde las zonas de sobreventa o sobrecompra.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador NRatioSign.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en EURUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

