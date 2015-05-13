CodeBaseSecciones
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
755
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador TrendlessAG.

Dependiendo de la posición del indicador TrendlessAG con respecto a la línea del cero, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o naranja, y la sombra adquirirá color celeste o rosa claro, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador TrendlessAG.mq5.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12583

