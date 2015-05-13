Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 755
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador TrendlessAG.
Dependiendo de la posición del indicador TrendlessAG con respecto a la línea del cero, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o naranja, y la sombra adquirirá color celeste o rosa claro, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador TrendlessAG.mq5.
Fig.1. Indicador BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12583
Indicador TrendlessAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Simple_Trading_System
El experto está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas Simple Trading System.
Indicador de señal de semáforo que usa para las señales la ruptura de la línea del cero del oscilador TrendlessAG.TrendlessAG_Hist
Indicador de ausencia de tendencia (según el libro "Comerciar utilizando los niveles de DiNapoli"), realizado en forma de histograma de color.