此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 TrendlessAG 指标数值。

依据 TrendlessAG 相对于零轴的位置, 蜡烛条的实体被喷成蓝色或橙色, 影线被喷成浅蓝或粉色。

此指标需要编译的指标文件 TrendlessAG.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF