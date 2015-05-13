El experto Exp_Simple_Trading_System está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas Simple_Trading_System.

La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece la flecha de color.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador simple_trading_system.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H6:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación