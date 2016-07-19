Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbige Rechtecke unter Verwendung des DRAW_FILLING Buffers. Die Rechtecke sind farbig gefüllt gemäß der Werte des TrendlessAG Indikators.

Je nach dem Ort des TrendlessAG relativ zur Nulllinie wird der Kerzenkörper in blau oder rot gezeichnet und die Schatten in hell blau oder hell rosa.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei TrendlessAG.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF Indikator