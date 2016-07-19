CodeBaseKategorien
Indikatoren

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
737
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbige Rechtecke unter Verwendung des DRAW_FILLING Buffers. Die Rechtecke sind farbig gefüllt gemäß der Werte des TrendlessAG Indikators.

Je nach dem Ort des TrendlessAG relativ zur Nulllinie wird der Kerzenkörper in blau oder rot gezeichnet und die Schatten in hell blau oder hell rosa.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei TrendlessAG.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12583

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

Der Indikator TrendlessAG mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

Dieser Expert Advisor basiert auf den Pfeil-Signalen des "Simple Trading System".

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Ein Signalindikator, der das Kreuzen der Nulllinie des TrendlessAG Oszillators für die Erzeugung der Signale verwendet.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Ein Indikator, der den Trend herausrechnet (basierend auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels"), in Form eines farbigen Histogramms.