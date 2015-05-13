Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendlessAG_Hist - indicador para MetaTrader 5
Barmaley
El indicador de ausencia de tendencia ha sido escrito de acuerdo con la descripción mostrada en el libro de Joe DiNapoli "Comerciar utilizando los niveles de DiNapoli", y ha sido realizado en forma de histograma de color. Se ha usado adicionalmente la suavización del indicador final.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1. Indicador TrendlessAG_Hist
