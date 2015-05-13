CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TrendlessAG_Hist - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
927
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
trendlessag_hist.mq5 (10.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Barmaley

El indicador de ausencia de tendencia ha sido escrito de acuerdo con la descripción mostrada en el libro de Joe DiNapoli "Comerciar utilizando los niveles de DiNapoli", y ha sido realizado en forma de histograma de color. Se ha usado adicionalmente la suavización del indicador final.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador TrendlessAG_Hist

Fig.1. Indicador TrendlessAG_Hist

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12585

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Indicador de señal de semáforo que usa para las señales la ruptura de la línea del cero del oscilador TrendlessAG.

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, basado en el indicador TrendlessAG.

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

El experto Exp_TrendlessAG_Hist está construido en base a las señales del indicador de tendencia TrendlessAG_Hist.

NRatioSign NRatioSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador NRatio.