BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1857
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора TrendlessAG.
В зависимости от положения индикатора TrendlessAG относительно нулевой линии тело свечи окрашивается в синий или оранжевый цвета, а теней в голубой или светло-розовый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора TrendlessAG.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
