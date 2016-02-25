内容

このインディケータは DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形は TrendlessAG インディケータの色に応じて満たされます。

ゼロラインに相対した TrendlessAG の位置によって、ローソク足の実体は青または橙色、ヒゲはライトブルーや薄いピンクで塗られています。

このインディケータはコンパイルされた TrendlessAG.mq5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図１BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF インディケータ