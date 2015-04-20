O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos com cores de acordo com os valores do indicador TrendlessAG.

Em relação a linha zero do TrendlessAG, o corpo do candlestick é pintado na cor laranha ou azul, as sombras são pintadas de azul claro ou rosa claro.

Este indicador necessita da compilação do arquivo do indicador TrendlessAG.mq5 para ser executado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig. 1. O indicador BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF