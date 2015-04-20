CodeBaseSeções
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos com cores de acordo com os valores do indicador TrendlessAG.

Em relação a linha zero do TrendlessAG, o corpo do candlestick é pintado na cor laranha ou azul, as sombras são pintadas de azul claro ou rosa claro.

Este indicador necessita da compilação do arquivo do indicador TrendlessAG.mq5 para ser executado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig. 1. O indicador BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12583

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

O indicador TrendlessAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

Este Expert Advisor é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador Simple Trading System.

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Um indicador tipo semáforo que usa rompimentos da linha zero pelo oscilador TrendlessAG para gerar sinais.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Indicador trendless (baseado no livro "Trading with DiNapoli Levels") plotado como um histograma colorido.