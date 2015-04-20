Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1311
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos com cores de acordo com os valores do indicador TrendlessAG.
Em relação a linha zero do TrendlessAG, o corpo do candlestick é pintado na cor laranha ou azul, as sombras são pintadas de azul claro ou rosa claro.
Este indicador necessita da compilação do arquivo do indicador TrendlessAG.mq5 para ser executado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig. 1. O indicador BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12583
O indicador TrendlessAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_Simple_Trading_System
Este Expert Advisor é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador Simple Trading System.
Um indicador tipo semáforo que usa rompimentos da linha zero pelo oscilador TrendlessAG para gerar sinais.TrendlessAG_Hist
Indicador trendless (baseado no livro "Trading with DiNapoli Levels") plotado como um histograma colorido.