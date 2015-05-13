CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TrendlessAG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
869
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TrendlessAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador TrendlessAG.mq5.

Fig. 1. Indicador TrendlessAG_HTF

Fig.1. Indicador TrendlessAG_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12582

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

El experto está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas Simple Trading System.

Simple Trading System Simple Trading System

Indicador de señal de semáforo, cuya idea de construcción ha sido extraida de la recopilación "325 estrategias de oro".

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, basado en el indicador TrendlessAG.

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Indicador de señal de semáforo que usa para las señales la ruptura de la línea del cero del oscilador TrendlessAG.