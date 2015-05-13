CodeBaseSecciones
TrendlessAGSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Barmaley

Indicador de señal de semáforo que usa para las señales la ruptura de la línea del cero del oscilador TrendlessAG.

Fig. 1. Indicador TrendlessAGSign

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, basado en el indicador TrendlessAG.

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

Indicador TrendlessAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Indicador de ausencia de tendencia (según el libro "Comerciar utilizando los niveles de DiNapoli"), realizado en forma de histograma de color.

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

El experto Exp_TrendlessAG_Hist está construido en base a las señales del indicador de tendencia TrendlessAG_Hist.