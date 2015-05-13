Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendlessAGSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Barmaley
Indicador de señal de semáforo que usa para las señales la ruptura de la línea del cero del oscilador TrendlessAG.
Fig.1. Indicador TrendlessAGSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12584
