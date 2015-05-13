Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_FatlSatlOsma - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial con uso del oscilador no normativo FatlSatlOsma.
La decisión sobre las operaciones se toma si cambia la dirección del movimiento del oscilador FatlSatlOsma.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador FatlSatlOsma.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace https://www.mql5.com/es/code/1578.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación del año 2014 en USDJPY H12:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
