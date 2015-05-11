Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Leading_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador Leading_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador Leading con un marco temporal fijo.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Leading.mq5.
Fig.1. Indicador Leading_Signal
