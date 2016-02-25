私たちのファンページに参加してください
Exp_FatlSatlOsma - MetaTrader 5のためのエキスパート
このトレーディングシステムは FatlSatlOsma 非正規化オシレータを使用します。
オシレータの方向が変更したときに、取引の決定がなされます。
この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた FatlSatlOsma.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは https://www.mql5.com/en/code/1578 でダウンロードすることができます。
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H12での2014のUSDJPYのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12579
