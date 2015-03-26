Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_FatlSatlOsma - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2235
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием ненормированного осциллятора FatlSatlOsma.
Решение о сделке принимается, если произошло изменение направление движения осциллятора FatlSatlOsma.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FatlSatlOsma.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 г. на USDJPY H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_HLRSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора HLRSign.FATL-SATL_Balance_HTF
Индикатор FATL-SATL_Balance с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.
Индикатор Ozymandias_HTF_Signal выводит направление тренда и сигнал для сделок на базе индикатора OzymandiasSign.HLR_HTF_Signal
Индикатор HLR_HTF_Signal выводит направление тренда и сигналы для сделок на базе индикатора HLRSign.