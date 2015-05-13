Autor real:

Vitalie Postolache

Indicador de señal de semáforo, cuya idea de construcción ha sido extraida de la recopilación "325 estrategias de oro".

Fundamentos de la estrategia:

Compra:

El periodo medio diurno de cierre, calculado conforme a la "X" deberá ser superior a la media análoga "Y" días atrás; El precio en el cierre deberá ser menor que el precio análogo "Y" días atrás; El precio en el cierre deberá ser mayor que el precio en el cierre "Y+X" días atrás. Si se han cumplido estas tres condiciones, entonces hay que realizar la compra a la apertura del día siguiente; El precio de cierre deberá ser menor al precio de apertura (vela del oso).

Venta:

El periodo medio diurno de cierre, calculado conforme a la "X" deberá ser inferior a la media análoga "Y" días atrás; El precio en el cierre deberá ser mayor que el precio análogo "Y" días atrás; El precio en el cierre deberá ser menor que el precio en el cierre "Y+X" días atrás; El precio de cierre deberá ser mayor al precio de apertura (vela del toro).

Si se han cumplido todas las condiciones, entonces hay que realizar la compra a la apertura del día siguiente. Por ejemplo, si "Х"= 20 y "Y"=3, entonces la media de 20 días al cierre debe ser mayor (para la compra) que la media calculada 3 días atrás. Esto sencillamente significa que la media de 20 días según el cierre está aumentando. Después es imprescindible que el precio de hoy al cierre sea menor que el precio al cierre de 3 días atrás. Esto ayuda a determinar si sucederá un retroceso antes de la entrada en el mercado.

Al final, es imprescindible que el precio (incluso si es más bajo que hace 3 días) sea mayor, asimismo, que hace 23 días. Se trata de comprobar si existe una media móvil ascendente. El método puede actuar hasta que no aparezca una señal de viraje o el mercado no siga adelante demasiado lejos en dirección contraria a la posición sin señal sobre viraje.

Fig.1. Indicador Simple Trading System