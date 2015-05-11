Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HLR_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 869
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador HLR_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador HLR con un marco temporal fijo.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador HLR.mq5.
Fig.1. Indicador HLR_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12577
El indicador Ozymandias_Signal muestra información sobre la tendencia actual y sobre las señales para las operaciones en base al indicador Ozymandias.FatlSatlOsma
Diferencia entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL, que permite valorar la velocidad y la dirección de la tendencia actual.
El indicador Leading_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las señales para las operaciones con ayuda del indicador Leading.Exp_FatlSatlOsma
Sistema comercial con uso del oscilador no normativo FatlSatlOsma.