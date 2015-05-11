El indicador HLR_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador HLR con un marco temporal fijo.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador HLR.mq5.

Fig.1. Indicador HLR_Signal