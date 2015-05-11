CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HLR_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
869
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
hlr.mq5 (5.75 KB) ver
hlr_signal.mq5 (13.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador HLR_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador HLR con un marco temporal fijo.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador HLR.mq5.

Fig. 1. Indicador HLR_Signal

Fig.1. Indicador HLR_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12577

Ozymandias_Signal Ozymandias_Signal

El indicador Ozymandias_Signal muestra información sobre la tendencia actual y sobre las señales para las operaciones en base al indicador Ozymandias.

FatlSatlOsma FatlSatlOsma

Diferencia entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL, que permite valorar la velocidad y la dirección de la tendencia actual.

Leading_Signal Leading_Signal

El indicador Leading_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las señales para las operaciones con ayuda del indicador Leading.

Exp_FatlSatlOsma Exp_FatlSatlOsma

Sistema comercial con uso del oscilador no normativo FatlSatlOsma.