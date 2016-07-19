CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_FatlSatlOsma - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
733
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_fatlsatlosma.mq5 (5.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
fatlsatlosma.mq5 (9.45 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Handelssystem verwendet den nicht normalisierten FatlSatlOsma Oszillator.

Eine Handels Entscheidung wird getroffen, wenn der FatlSatlOsma Oszillator seine Richtung ändert.

FatlSatlOsma.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H12:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12579

Leading_Signal Leading_Signal

Der Leading_Signal Indikator informiert über den Trend auf Basis des Leading Indikators.

HLR_Signal HLR_Signal

Der HLR_Signal Indikator informiert über den Trend auf Basis des HLR Indikators.

Einfaches Handelssystem Einfaches Handelssystem

Ein Signal-Indikator auf Basis der Idee der Sammlung von "325 goldenen Strategien".

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

Dieser Expert Advisor basiert auf den Pfeil-Signalen des "Simple Trading System".