Exp_FatlSatlOsma - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 733
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieses Handelssystem verwendet den nicht normalisierten FatlSatlOsma Oszillator.
Eine Handels Entscheidung wird getroffen, wenn der FatlSatlOsma Oszillator seine Richtung ändert.
FatlSatlOsma.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H12:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
