Exp_FatlSatlOsma
- 显示:
- 1100
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本交易系统采用 FatlSatlOsma 非归一化振荡器。
当 FatlSatlOsma 振荡器改变方向，可以做出交易决定。
此 EA 需要指标的编译文件 FatlSatlOsma.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体 https://www.mql5.com/zh/code/1578。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H12:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12579
