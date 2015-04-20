CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_FatlSatlOsma - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
889
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
exp_fatlsatlosma.mq5 (5.74 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
fatlsatlosma.mq5 (9.45 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este sistema de negociação usa o oscilador FatlSatlOsma, sem-normalização.

A decisão para entrar com uma ordem é feita pela mudança de direção do oscilador FatlSatlOsma.

Este Expert Advisor necessita da compilação do arquivo do indicador FatlSatlOsma.ex5 para executar ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca aqui: https://www.mql5.com/pt/code/1578.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no par USDJPY H12:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12579

Leading_Signal Leading_Signal

O indicador Leading_Signal exibe informações sobre a tendência e sinais baseados no indicador Leading.

HLR_Signal HLR_Signal

O indicador HLR_Signal exibe informações sobre a tendência e sinais baseados no indicador HLR.

Simple Trading System Simple Trading System

Um indicador tipo semáforo baseado na idéia da coleção "325 golden strategies".

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

Este Expert Advisor é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador Simple Trading System.