FATL-SATL Balance - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Dmitry Shmatkov

Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 29.09.2012.

Fig. 1. Indicador fatl-satl_balance

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12569

