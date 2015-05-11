Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FATL-SATL Balance - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 837
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Dmitry Shmatkov
Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 29.09.2012.
Fig.1. Indicador fatl-satl_balance
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12569
GARCH_HTF
Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.GARCH
Indicador de volatilidad fractal en base al modelo GARCH de Tim Bollerslev.
FATL-SATL_Balance_HTF
Indicador FATL-SATL_Balance con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.HLR_HTF
Indicador HighestLowestRange (HLR) con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.