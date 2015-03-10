Смотри, как бесплатно скачать роботов
FATL-SATL Balance - индикатор для MetaTrader 5
2379
Реальный автор:
Dmitry Shmatkov
Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 29.09.2012.
Рис.1. Индикатор fatl-satl_balance
