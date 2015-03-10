CodeBaseРазделы
Индикаторы

FATL-SATL Balance - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2379
(13)
Реальный автор:

Dmitry Shmatkov

Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 29.09.2012.

Рис.1. Индикатор fatl-satl_balance

