HLR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador HighestLowestRange (HLR) con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // Periodo del gráfico del indicador

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador HLR.mq5.

Fig. 1. Indicador HLR_HTF

FATL-SATL_Balance_HTF FATL-SATL_Balance_HTF

Indicador FATL-SATL_Balance con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.

HLRSign HLRSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador HLR.

Exp_HLRSign Exp_HLRSign

El experto Exp_HLRSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas HLRSign.