HLR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 829
Indicador HighestLowestRange (HLR) con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador HLR.mq5.
Fig.1. Indicador HLR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12571
