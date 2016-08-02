Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FATL-SATL Balance - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 667
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Original Autor:
Dmitry Shmatkov
Eine Mittellinie zwischen den SATL und FATL Digital Trend Filtering Indikatoren.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.09.2012.
Abb. 1. Der fatl-satl_balance Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12569
GARCH_HTF
Der GARCH Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.GARCH
ein Fraktal Volatilitäts Indikator basierend auf dem GARCH Modell von Tim Bollerslev.
FATL-SATL_Balance_HTF
Der FATL-SATL_Balance Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.HLR_HTF
Der HighestLowestRange (HLR) Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.