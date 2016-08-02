CodeBaseKategorien
Indikatoren

FATL-SATL Balance - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
667
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Original Autor:

Dmitry Shmatkov

Eine Mittellinie zwischen den SATL und FATL Digital Trend Filtering Indikatoren.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.09.2012.

Abb. 1. Der fatl-satl_balance Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12569

