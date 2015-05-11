Autor real:

Andres Barale Sarti

Indicador de volatilidad fractal en base al modelo GARCH de Tim Bollerslev. Los modelos ARMA y ARCH pueden ayudar a comprender el pronóstico.

El indicador aumenta cuando se da una volatilidad alta. Asimismo, puede predecir los cambios de la volatilidad. Casi siempre, en presencia de tendencias, el indicador muestra valores elevados. Se aceptan observaciones en lo que respecta a la mejora del indicador.

Fig.1. Indicador GARCH