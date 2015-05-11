CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GARCH - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1254
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
garch.mq5 (5.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Andres Barale Sarti

Indicador de volatilidad fractal en base al modelo GARCH de Tim Bollerslev. Los modelos ARMA y ARCH pueden ayudar a comprender el pronóstico.

El indicador aumenta cuando se da una volatilidad alta. Asimismo, puede predecir los cambios de la volatilidad. Casi siempre, en presencia de tendencias, el indicador muestra valores elevados. Se aceptan observaciones en lo que respecta a la mejora del indicador.

Fig. 1. Indicador GARCH

Fig.1. Indicador GARCH

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12567

Leading_HTF_Signal Leading_HTF_Signal

El indicador Leading_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador LeadingSign en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda señales de alerta o señales acústicas.

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

El indicador MAMA_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador MAMASign en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda señales de alerta o señales acústicas.

GARCH_HTF GARCH_HTF

Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.