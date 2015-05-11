Pon "Me gusta" y sigue las noticias
GARCH - indicador para MetaTrader 5
- 1254
Autor real:
Andres Barale Sarti
Indicador de volatilidad fractal en base al modelo GARCH de Tim Bollerslev. Los modelos ARMA y ARCH pueden ayudar a comprender el pronóstico.
El indicador aumenta cuando se da una volatilidad alta. Asimismo, puede predecir los cambios de la volatilidad. Casi siempre, en presencia de tendencias, el indicador muestra valores elevados. Se aceptan observaciones en lo que respecta a la mejora del indicador.
Fig.1. Indicador GARCH
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12567
El indicador Leading_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador LeadingSign en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda señales de alerta o señales acústicas.MAMA_HTF_Signal
El indicador MAMA_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador MAMASign en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda señales de alerta o señales acústicas.
Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.FATL-SATL Balance
Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.