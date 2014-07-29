Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.



Может использоваться для сглаживания сигналов по этим индикаторам. Настроек нет. Также приложена мультитаймфреймовая версия.

Здесь желтая линия - FATL, зеленая - SATL, черная- линия баланса. Пунктирными линиями показываются показания со старшего масштаба времени.