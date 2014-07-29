CodeBaseРазделы
FATL-SATL Balance - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Shmatkov
Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.

Может использоваться для сглаживания сигналов по этим индикаторам. Настроек нет. Также приложена мультитаймфреймовая версия.

Индикатор fatl-satl balance

Здесь желтая линия - FATL, зеленая - SATL, черная- линия баланса. Пунктирными линиями показываются показания со старшего масштаба времени.

Скрипты выставляют Stop и Limit ордера Скрипты выставляют Stop и Limit ордера

Скрипты выставляют Stop и Limit ордера с расчетом StopLoss и TakeProfit и объема позиции.

VR Alert Lite VR Alert Lite

Индикатор VR Alert Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.

cm-Trade Info cm-Trade Info

Индикатор показывает открытые ордера и историю торгов.

ModStopReverse v_7_alligator ModStopReverse v_7_alligator

Новая версия советника ModStopReverse, использует аллигатор для выставления ордеров, имеется тралл.