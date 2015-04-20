Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FATL-SATL Balance - indicador para MetaTrader 5
- 1123
-
Autor:
Dmitry Shmatkov
Uma linha média entre os indicadores de filtro de tendência digital SATL and FATL.
Este indicador foi originalmente escrito em publicado pela primeira vez na Base de Código em 29.09.2012.
Fig. 1. O indicador fatl-satl_balance
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12569
