CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FATL-SATL_Balance_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
865
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador FATL_SATL Balance con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         //Periodo del gráfico del indicador

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador fatl-satl_balance.mq5.

Fig. 1. Indicador fatl-satl_balance_HTF

Fig.1. Indicador fatl-satl_balance_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12570

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.

GARCH_HTF GARCH_HTF

Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

HLR_HTF HLR_HTF

Indicador HighestLowestRange (HLR) con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

HLRSign HLRSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de los niveles de sobreventa y sobrecompra del indicador HLR.