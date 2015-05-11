Mira cómo descargar robots gratis
FATL-SATL_Balance_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 865
Indicador FATL_SATL Balance con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador fatl-satl_balance.mq5.
Fig.1. Indicador fatl-satl_balance_HTF
FATL-SATL Balance
Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.GARCH_HTF
Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.