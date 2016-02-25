コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FATL-SATL Balance - MetaTrader 5のためのインディケータ

オリジナル著者：

Dmitry Shmatkov

内容

SATL および FATL デジタルトレンドフィルタリング指標の間の中央線

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年9月29日にコードベースに公開されました。

図１fatl-satl_balance インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12569

