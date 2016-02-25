無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FATL-SATL Balance - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 720
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナル著者：
Dmitry Shmatkov
内容
SATL および FATL デジタルトレンドフィルタリング指標の間の中央線
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年9月29日にコードベースに公開されました。
図１fatl-satl_balance インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12569
