GARCH_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
873
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
garch.mq5 (5.29 KB) ver
garch_htf.mq5 (9.49 KB) ver
Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador GARCH.mq5.

Fig. 1. Indicador GARCH_HTF

Fig.1. Indicador GARCH_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12568

