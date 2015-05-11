Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GARCH_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 873
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador GARCH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador GARCH.mq5.
Fig.1. Indicador GARCH_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12568
Indicador de volatilidad fractal en base al modelo GARCH de Tim Bollerslev.Leading_HTF_Signal
El indicador Leading_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador LeadingSign en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda señales de alerta o señales acústicas.
Línea media entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL.FATL-SATL_Balance_HTF
Indicador FATL-SATL_Balance con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.