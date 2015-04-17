代码库部分
FATL-SATL Balance - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者:

Dmitry Shmatkov

一条处于 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间的中线。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 29.09.2012。

图例. 1. 指标 fatl-satl_balance

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12569

