原作者:
Dmitry Shmatkov
一条处于 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间的中线。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 29.09.2012。
图例. 1. 指标 fatl-satl_balance
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12569
