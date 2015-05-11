Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 760
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5.
Fig.1. Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12554
ExtremLine
Indicador de tendencia sencillo.i-Bul_Jerk
Indicador de señal de semáforo con flechas, muy sencillo.