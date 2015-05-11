CodeBaseSecciones
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
760
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5.

Fig. 1. Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Fig.1. Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12554

