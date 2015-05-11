Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5.

Fig.1. Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF