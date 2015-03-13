CodeBaseРазделы
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators индикатора Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5.

Рис.1. Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

