ポケットに対して
インディケータ

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
885
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

Modified_Optimum_Elliptic_Filter インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インディケータチャート期間

このインディケータは Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12554

