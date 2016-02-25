無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Modified_Optimum_Elliptic_Filter インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インディケータチャート期間
このインディケータは Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12554
