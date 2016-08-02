Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
639
Der Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chart Periode
Der Indikator benötigt die Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12554
