请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 931
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Modified_Optimum_Elliptic_Filter 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图表周期
此指标需要 Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12554
ExtremLine
一款简单的趋势指标。i-Bul_Jerk
一款简单的信号量箭头信号指标。