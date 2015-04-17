代码库部分
指标

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Modified_Optimum_Elliptic_Filter 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图表周期

此指标需要 Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12554

