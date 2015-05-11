CodeBaseSecciones
ExtremLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Serkov Alexandr

Indicador de tendencia sencillo y sin pretensiones. Si el mínimo actual es menor que el mínimo N barras atrás, el indicador considera la tendencia descendente.

Y al contrario, si el máximo actual es mayor que el máximo N barras atrás, el indicador considera la tendencia ascendente. La profundidad de la comprobación se indica en las propiedades. Vendrá muy bien para buscar retrocesos como puntos para entrar en la tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 09.09.2014.

Fig. 1. Indicador ExtremLine

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12553

