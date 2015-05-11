Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-Bul_Jerk - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 853
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Indicador de señal de semáforo con flechas, muy sencillo. El indicador muestra las señales comerciales actuales e históricas (de un pasado no muy lejano), basadas en la medición de la cantidad de puntos que el precio pasa en una cierta cantidad de barras.
El indicador muestra el punto de entrada contra este movimiento. La idea de estas entradas se tomó prestada de una de las modificaciones del asesor bulldozer.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.08.2014.
Fig. 1. Indicador i-Bul_Jerk
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12552
Sistema comercial con uso del indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.Exp_ElderImpulseSystem
Sistema comercial con uso del indicador ElderImpulseSystem.
Indicador de tendencia sencillo.Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.