Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador de señal de semáforo con flechas, muy sencillo. El indicador muestra las señales comerciales actuales e históricas (de un pasado no muy lejano), basadas en la medición de la cantidad de puntos que el precio pasa en una cierta cantidad de barras.

El indicador muestra el punto de entrada contra este movimiento. La idea de estas entradas se tomó prestada de una de las modificaciones del asesor bulldozer.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.08.2014.

Fig. 1. Indicador i-Bul_Jerk