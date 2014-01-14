Mira cómo descargar robots gratis
Modified Optimum Elliptic Filter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1380
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Optimum Elliptic Filter modificado del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/597
