Indicadores

Modified Optimum Elliptic Filter - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1380
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Optimum Elliptic Filter modificado del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

Modified Optimum Elliptic Filter

