Indicadores

MAMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
816
(19)
Indicador MAMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador MAMA.mq5.

Imágenes:

Fig. 1. Indicador MAMA_HTF, representado en forma de dos líneas

Fig.1. Indicador MAMA_HTF, representado en forma de dos líneas

Fig. 1. Indicador MAMA_Cloud_HTF, representado en forma de nube de color

Fig.1. Indicador MAMA_Cloud_HTF, representado en forma de nube de color

Notches Notches

El indicador construye líneas conforme a las cadenas ascendentes de los máximos y las cadenas descendentes de los mínimos.

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter con posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Leading_HTF Leading_HTF

Indicador Leading con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Leading Exp_Leading

Sistema comercial con uso del indicador Leading.