Indicador MAMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador MAMA.mq5.

Imágenes:

Fig.1. Indicador MAMA_HTF, representado en forma de dos líneas

Fig.1. Indicador MAMA_Cloud_HTF, representado en forma de nube de color