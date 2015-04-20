Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 932
O indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //período do indicador no gráfico
O indicador necessita que o arquivo do indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12554
