Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
932
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //período do indicador no gráfico

O indicador necessita que o arquivo do indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12554

